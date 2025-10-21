Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 819
Folge 819: Sonnige Rache

46 Min.Ab 12

Bettina wurde in ihrem Solarium eingesperrt - sie erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper. Für sie steht fest: Es war der Freund ihrer Tochter. Aber auch das französische Au Pair Mädchen hat einen guten Grund, den die Hausherrin besser niemals erfahren sollte ...

