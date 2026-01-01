Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ausflug in den Puff

SAT.1Staffel 5Folge 1003
Ausflug in den Puff

Ausflug in den PuffJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1003: Ausflug in den Puff

45 Min.Ab 12

Der 16-jährige Sebastian soll sich in die Prostituierte Renata verliebt und deswegen das Auto ihres Freundes Axel angezündet haben - Axel erlitt beim Löschen Brandverletzungen im Gesicht. Wollte Sebastian damit verhindern, dass Axel Renata wieder schlägt? 2. Fall: Hat der Angeklagte tatsächlich seine Frau Charlotte im Wald ausgesetzt, um ihr eine Lehre zu erteilen? Charlotte hatte ihn wochenlang gedemütigt und gereizt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen