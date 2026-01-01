Richter Alexander Hold
Folge 1004: Sorge um den Sohn
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Sabine hat ein Verhältnis mit dem 17 Jahre jüngeren Felix Müller. Weil die Eltern des Jungen das Liebespaar in flagranti erwischt haben, entstand ein handfester Streit. Hat Sabine mit einem Lexikon nach dem Vater geworfen oder konnte sich dessen Frau nicht beherrschen? 2. Fall: Die 18-jährige Anja soll aus dem Biologie-Unterricht ein Kuhauge gestohlen und ihrem verhassten Mitschüler Marcel in einem Cheeseburger serviert haben.
Richter Alexander Hold
