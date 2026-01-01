Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Saubere Internatsdirektion

SAT.1Staffel 5Folge 1005
Saubere Internatsdirektion

Saubere InternatsdirektionJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1005: Saubere Internatsdirektion

45 Min.Ab 12

Die Internatsdirektorin ist angeklagt, den Sohn des Hausmeisters aus dem Fenster gestoßen zu haben. Wollte sie ihn loswerden, weil er sie erpresst hat? Und in welchem Zusammenhang steht die Tat mit der Freundin des Hausmeistersohnes? Die Angeklagte behauptet, es handelt sich um ein Liebesdrama.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen