Richter Alexander Hold
Folge 1006: Das gestohlene Bein
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der angeklagte Schüler Kay soll dem gehbehinderten Hausmeister der Schule die Unterschenkelprothese gestohlen haben, während der gerade seinen Mittagsschlaf hielt. Der Hausmeister hat neben Bargeld auch die Generalschlüssel für die Schule in seinem Bein aufbewahrt ... 2. Fall: Hat die Angeklagte Gabriela ihren Freund Mirko von hinten mit dem Traktor gerammt? War sie rasend vor Wut, weil er sich gegen Geld auf eine Scheinehe mit einer Bauerntochter einlassen wollte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1