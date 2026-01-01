Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das gestohlene Bein

SAT.1Staffel 5Folge 1006
Das gestohlene Bein

Richter Alexander Hold

Folge 1006: Das gestohlene Bein

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der angeklagte Schüler Kay soll dem gehbehinderten Hausmeister der Schule die Unterschenkelprothese gestohlen haben, während der gerade seinen Mittagsschlaf hielt. Der Hausmeister hat neben Bargeld auch die Generalschlüssel für die Schule in seinem Bein aufbewahrt ... 2. Fall: Hat die Angeklagte Gabriela ihren Freund Mirko von hinten mit dem Traktor gerammt? War sie rasend vor Wut, weil er sich gegen Geld auf eine Scheinehe mit einer Bauerntochter einlassen wollte?

