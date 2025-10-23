Richter Alexander Hold
Folge 845: Mord aus Freundschaft
45 Min.Ab 12
Babette ist angeklagt, ihren Geliebten getötet zu haben, weil er sich von ihr getrennt hat und zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Die Angeklagte behauptet jedoch, dass er mit ihr leben wollte und die Ehefrau die Täterin ist ...
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1