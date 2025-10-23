Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord aus Freundschaft

SAT.1Staffel 5Folge 845
Folge 845: Mord aus Freundschaft

45 Min.Ab 12

Babette ist angeklagt, ihren Geliebten getötet zu haben, weil er sich von ihr getrennt hat und zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Die Angeklagte behauptet jedoch, dass er mit ihr leben wollte und die Ehefrau die Täterin ist ...

