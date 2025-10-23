Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 847
45 Min.Ab 12

1. Fall: Fortsetzung von gestern. 2. Teil: Der 21-jährige Kurt wird beschuldigt, sich in eine Entziehungsklinik eingeschlichen und seinem ehemaligen Schuldirektor Orangen gegeben zu haben, in die er vorher Wodka gespritzt hatte. Horst wäre beinahe an Leberversagen gestorben. Hatte Kurt mit dem verhassten Mann noch eine Rechnung offen?

