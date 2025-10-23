Richter Alexander Hold
Folge 848: Der Millionen-Pudel
45 Min.Ab 12
Die Pudelsalon-Inhaberin Regine ist angeklagt, ihre Kundin Samantha überfallen und ausgeraubt zu haben. Neben Bargeld wurde auch ihr teurer weißer Rasse-Pudel gestohlen. Das der Hund weg ist, versetzt das Opfer in panische Angst, denn das Tier trägt ein millionenschweres Geheimnis ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1