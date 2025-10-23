Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 848
45 Min.Ab 12

Die Pudelsalon-Inhaberin Regine ist angeklagt, ihre Kundin Samantha überfallen und ausgeraubt zu haben. Neben Bargeld wurde auch ihr teurer weißer Rasse-Pudel gestohlen. Das der Hund weg ist, versetzt das Opfer in panische Angst, denn das Tier trägt ein millionenschweres Geheimnis ...

