Richter Alexander Hold
Folge 858: Der Untermieter
45 Min.Ab 12
Die suspendierte Polizistin Angelika soll versucht haben, ihren drogenabhängigen Untermieter Tim mit Gas zu vergiften. Hat sie die Gasleitung in ihrer Wohnung wirklich manipuliert, weil er sich weigerte, die Finger von ihrer Tochter zu lassen? Oder wollte sich Tim an dem Abend das Leben nehmen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1