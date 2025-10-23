Richter Alexander Hold
Folge 859: Finger weg von meiner Frau
45 Min.Ab 12
Der Choleriker Clemens ist angeklagt, Hannes, den Geschäftspartner seiner Frau, mit seinem Werkzeugkoffer niedergeschlagen zu haben - er fiel die Treppe herunter und erlitt schwere Knochenbrüche. Wollte Clemens Hannes aus dem Weg räumen, weil er eifersüchtig war?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1