Richter Alexander Hold
Folge 870: Krieg am Gartenzaun
45 Min.Ab 12
Als Sven herausfand, dass seine Frau Karin ihn betrogen hatte und ein Kind von einem anderen Mann erwartete, soll er die Bremsschläuche seines Motorrads durchtrennt haben. Seine Frau verunglückte und verlor bei dem Sturz ihr Kind. Karin behauptet, von Sven schwanger gewesen zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1