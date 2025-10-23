Richter Alexander Hold
Folge 873: Das Tattoo
45 Min.Ab 12
Ursula wird beschuldigt, ihre Tochter Kira auf einer Party betäubt und ihr anschließend eine Fratze auf das Dekolletee tätowiert zu haben - das Mädchen stand kurz davor, in New York als Model Karriere zu machen. Wollte die überängstliche Mutter verhindern, ihr einziges Kind an die glitzernde Modelszene, an Drogen und Magersucht zu verlieren? Oder handelt es sich um einen Streit unter neidischen Models?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1