Richter Alexander Hold

Mord unter Ganoven

SAT.1Staffel 5Folge 878
45 Min.Ab 12

Philipp ist angeklagt, seinen ehemaligen Komplizen Dieter mit zwei Messerstichen getötet zu haben, um an die Beute aus einem früheren Überfall zu kommen. Wollte sich der Angeklagte mit seiner Ehefrau ein sorgenfreies Leben machen? Und wer ist die anonyme Anruferin, die den Mord beobachtet haben will?

SAT.1
