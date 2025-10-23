Richter Alexander Hold
Folge 881: Tödliche Falle
45 Min.Ab 12
Saskia soll der Rentnerin Josefine eine tödliche Falle gestellt haben - mit einer gespannten Schnur auf der Treppe. Josefine überlebte den Sturz nur knapp. Wollte die Angeklagte ihre Mitbewohnerin loswerden, weil sie sich mit dem lauten Lebensstil der Rentnerin völlig überfordert fühlte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1