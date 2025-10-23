Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 881
Folge 881: Tödliche Falle

45 Min.Ab 12

Saskia soll der Rentnerin Josefine eine tödliche Falle gestellt haben - mit einer gespannten Schnur auf der Treppe. Josefine überlebte den Sturz nur knapp. Wollte die Angeklagte ihre Mitbewohnerin loswerden, weil sie sich mit dem lauten Lebensstil der Rentnerin völlig überfordert fühlte?

