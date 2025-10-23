Richter Alexander Hold
Folge 883: Beste Freunde
45 Min.Ab 12
Die Studentin Natalie soll ihre beste Freundin Claudia so heftig in eine Glastür geschubst haben, dass diese schließlich an ihren Verletzungen starb. Tat sie dies, weil Claudia sie wochenlang bedroht und genötigt hatte oder ist der wahre Täter der Ex-Freund der Angeklagten, der heimlich in deren Wohnung eingedrungen war?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1