Richter Alexander Hold
Folge 889: Bruchbude
45 Min.Ab 12
Der 18-jährige Zeitsoldat Julian soll Sprengstoff aus der Kaserne geklaut haben, um das Auto seines Erzfeindes Rainer in die Luft zu jagen. Drehte der Soldat durch, weil Rainer seiner Familie absichtlich eine Bruchbude verkauft hatte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1