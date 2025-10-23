Richter Alexander Hold
Folge 893: Bankräuber
45 Min.Ab 12
Die Putzfrauen Birgit und Jamila werden beschuldigt, maskiert in eine Bank gestürmt und 23.000 Euro erbeutet zu haben. Waren sie die Räuber, die der Bankangestellten Jutta die Pistole an den Kopf gehalten und sie damit schwer traumatisiert haben? Trieb sie Geldnot zu dieser Verzweiflungstat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1