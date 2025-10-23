Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Bankräuber

SAT.1Staffel 5Folge 893
Bankräuber

Richter Alexander Hold

Folge 893: Bankräuber

45 Min.Ab 12

Die Putzfrauen Birgit und Jamila werden beschuldigt, maskiert in eine Bank gestürmt und 23.000 Euro erbeutet zu haben. Waren sie die Räuber, die der Bankangestellten Jutta die Pistole an den Kopf gehalten und sie damit schwer traumatisiert haben? Trieb sie Geldnot zu dieser Verzweiflungstat?

