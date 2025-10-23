Richter Alexander Hold
Folge 894: Intensivtäter
45 Min.Ab 12
Der mehrfach vorbestrafte türkische Jugendliche Hassan soll wieder zugeschlagen haben. Hat er seinen Betreuer im Wohnheim niedergestochen, weil er ihm mit Rauswurf gedroht hat und Hassan Angst vor seiner Abschiebung hatte?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1