Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Heimlich durchs Fenster beobachtet

SAT.1Staffel 5Folge 901
Heimlich durchs Fenster beobachtet

Heimlich durchs Fenster beobachtetJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 901: Heimlich durchs Fenster beobachtet

45 Min.Ab 12

Die 22-jährige wird beschuldigt, ihren Nachbarn Gerd mit einem Holzscheit niedergeschlagen zu haben, als er nachts heimlich durch ihr Fenster spähte. Ina wird seit Monaten verfolgt und ist ein psychisches Wrack. Dachte sie, dass der Nachbar der lange gesuchte Peiniger ist?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen