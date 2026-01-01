Richter Alexander Hold
Folge 905: Tauwetter - Teil 1
45 Min.Ab 12
Karsten wollte mit einem Kumpel eine Bank ausrauben - da er aber vor der falschen Bankfiliale gewartet hatte, wollte ihm Peter kein Geld geben. Hat der Angeklagte seinen Freund erschlagen und ihn in einen Schneemann eingebaut, um an das Geld zu kommen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1