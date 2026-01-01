Richter Alexander Hold
Folge 907: Schmarotzerin?
46 Min.Ab 12
Lisa wird Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen: Sie soll sich durch gefälschte Dokumente unter anderem Arbeitslosengeld und Wohngeld erschlichen haben, obwohl sie über eine große Menge Bargeld verfügt und ein Ferienhaus in Spanien besitzt.
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold