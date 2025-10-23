Richter Alexander Hold
Folge 909: Rache an brutalem Schläger
46 Min.Ab 12
Der 19-jährige Azubi Felix ist angeklagt, seinen verhassten Mitschüler Sven mit einem Auto gejagt und in eine Baugrube gedrängt zu haben. Wollte Felix Sven dafür bestrafen, dass er wegen ihm von der Schule flog? Oder hat sich ein anderer Schüler gerächt, weil Sven ein brutaler Schläger ist?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1