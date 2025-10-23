Richter Alexander Hold
Folge 911: Ausraster wegen Abfuhr?
46 Min.Ab 12
Der 22-jährige Robin ist angeklagt, seine Freundin Klaudia in einem Pool ertränkt und sie dann in einen See geworfen zu haben. Ist er ausgerastet, weil sie ihm Sex verweigerte? Ist der Angeklagte von seiner Mutter so verwöhnt worden, dass er keine Abfuhr ertragen konnte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1