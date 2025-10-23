Richter Alexander Hold
Folge 912: Unerfüllter Kinderwunsch
46 Min.Ab 12
Die Angeklagte Kerstin soll die drei Tage alte Lilly aus ihrem Kinderbett entführt haben. Hat sich ihr unerfüllter Wunsch nach eigenen Kindern zu einer fixen Idee entwickelt oder wollte die leibliche Mutter ihr Baby nicht und hat es weggegeben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1