Richter Alexander Hold
Folge 914: Erdrückende Beweise
45 Min.Ab 12
David wird beschuldigt, seine Geliebte im Affekt erstochen zu haben, weil sie von ihm schwanger war. Er wurde beim Verlassen des Hauses von Rainer fotografiert und kurz darauf von einer Polizeistreife mit der Leiche im Kofferraum ertappt. Ist David trotz dieser erdrückenden Beweise unschuldig, wie er behauptet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1