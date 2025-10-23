Richter Alexander Hold
Folge 917: Knastliebe
45 Min.Ab 12
Die Bewährungshelferin Christiane soll ihren Vater mit dem Auto angefahren haben, weil er ihr gedroht hatte, ihren Ehemann wieder ins Gefängnis zu bringen. Ist der einschlägig Vorbestrafte erneut straffällig geworden und hat ein Mädchen sexuell belästigt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1