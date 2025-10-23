Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das WM-Ticket

SAT.1Staffel 5Folge 920
Das WM-Ticket

Das WM-TicketJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 920: Das WM-Ticket

45 Min.Ab 12

1. Fall: Christian soll seine Freundin Ursula nach einem heftigen Streit beinahe ertränkt haben. Eskalierte der Streit, weil der Angeklagte gerade erfahren hatte, dass seine Freundin gar keine WM-Tickets besessen hatte? 2. Fall: Der 14-jährige Matthias soll auf einer Party getrocknetes Heu als Marihuana ausgegeben und an seine Mitschülerin Anna verkauft haben. Belastet ihn Anna nur, weil sie seit dem Vorfall Stress mit ihren Eltern hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen