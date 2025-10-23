Geschichten aus dem SchrebergartenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 921: Geschichten aus dem Schrebergarten
45 Min.Ab 12
Der Kleingärtner Erich ist angeklagt, seine Tochter geohrfeigt, eingesperrt und schließlich die Gartenlaube seines unbeliebten Nachbarn Ben in Brand gesteckt zu haben. Wollte er den 23-jährigen Störenfried und Freund seiner Tochter damit aus der Schrebergartensiedlung vertreiben?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1