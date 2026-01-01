Richter Alexander Hold
Folge 922: Ohne Erinnerung
45 Min.Ab 12
Der 19-jährige Sven ist angeklagt, nach einem Discobesuch alkoholisiert einen Autounfall gebaut zu haben, bei dem ein 17-jähriges Mädchen ums Leben kam. Er bezweifelt, der Unfallfahrer gewesen zu sein, kann sich aber an den Tatabend nicht mehr genau erinnern. Was spielte sich in der Disco und danach im Auto ab?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1