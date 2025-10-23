Richter Alexander Hold
Folge 923: Mord auf Band
45 Min.Ab 12
Fred ist wegen Mordes angeklagt. Hat er eine verheiratete Frau vom Balkon ihrer Wohnung gestoßen? Hatten die beiden eine sexuelle Beziehung, wie der Angeklagte behauptet? Der Ehemann des Opfers hat kein einwandfreies Alibi. Kann eine Tonaufzeichnung, die den Tod der Frau dokumentiert, den Täter überführen?
