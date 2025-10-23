Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord auf Band

SAT.1Staffel 5Folge 923
Mord auf Band

Mord auf BandJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 923: Mord auf Band

45 Min.Ab 12

Fred ist wegen Mordes angeklagt. Hat er eine verheiratete Frau vom Balkon ihrer Wohnung gestoßen? Hatten die beiden eine sexuelle Beziehung, wie der Angeklagte behauptet? Der Ehemann des Opfers hat kein einwandfreies Alibi. Kann eine Tonaufzeichnung, die den Tod der Frau dokumentiert, den Täter überführen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen