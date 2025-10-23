Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 924
45 Min.Ab 12

Der arbeitslose Martin soll versucht haben, die wohlhabende Tochter seines ehemaligen Chefs zu entführen. Hat Martin die reiche Lara mit ihrer armen Freundin Beate verwechselt? Musste Beate sterben, weil sie das falsche Opfer war? Oder spielt die berüchtigte Jugendgang um Daniel Breuer dabei eine Rolle?

SAT.1
