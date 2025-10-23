Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 927
Folge 927: Tödliche Beweisbilder

46 Min.Ab 12

Simon ist angeklagt, Manuela erwürgt und dann mit einem Springseil aufgehängt zu haben. Sie hatte ein Amulett mit einer Speicherkarte geschluckt, auf der Bilder von dem Angeklagten zu sehen sind, auf denen er eine Bank überfällt. Hat sie ihn erpresst oder war sie seine Freundin, wie der Angeklagte behauptet?

