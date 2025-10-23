Richter Alexander Hold
Folge 930: Auf nimmer Wiedersehen
45 Min.Ab 12
Bodo ist angeklagt, seine Ehefrau, die ihn verlassen und in ein Frauenhaus ziehen wollte, umgebracht und die Leiche im Rhein versenkt zu haben. Er ist als rabiater, skrupelloser Mann bekannt, aber würde er im Affekt auch einen Mord begehen? Ist die verschwundene Leiche der Schlüssel zur Aufklärung der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1