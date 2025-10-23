Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 930
45 Min.Ab 12

Bodo ist angeklagt, seine Ehefrau, die ihn verlassen und in ein Frauenhaus ziehen wollte, umgebracht und die Leiche im Rhein versenkt zu haben. Er ist als rabiater, skrupelloser Mann bekannt, aber würde er im Affekt auch einen Mord begehen? Ist die verschwundene Leiche der Schlüssel zur Aufklärung der Tat?

