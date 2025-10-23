Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Nichtschwimmer

SAT.1Staffel 5Folge 932
Nichtschwimmer

Richter Alexander Hold

Folge 932: Nichtschwimmer

45 Min.Ab 12

Olga ist angeklagt, weil sie den Freund ihrer Tochter in das Hamburger Hafenbecken gestoßen haben soll. Das Tragische an diesem Fall: Das Opfer Charly kann nicht schwimmen und wäre um ein Haar ertrunken. Wollte die Mutter die Beziehung ihrer Tochter zu dem Kneipenbesitzer zerstören, weil sie ihr Kind reich verheiraten möchte?

