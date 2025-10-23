Richter Alexander Hold
Folge 932: Nichtschwimmer
45 Min.Ab 12
Olga ist angeklagt, weil sie den Freund ihrer Tochter in das Hamburger Hafenbecken gestoßen haben soll. Das Tragische an diesem Fall: Das Opfer Charly kann nicht schwimmen und wäre um ein Haar ertrunken. Wollte die Mutter die Beziehung ihrer Tochter zu dem Kneipenbesitzer zerstören, weil sie ihr Kind reich verheiraten möchte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1