Osterwochenende

SAT.1Staffel 5Folge 933
Folge 933: Osterwochenende

45 Min.Ab 12

Der Altenpfleger Roland ist angeklagt, das Vertrauen der 68-jährigen Anna Landberg erschlichen und sie dann im Schlaf mit einem Kopfkissen erstickt zu haben. Tötete der Altenpfleger, weil er sich das Vermögen der alten Frau unter den Nagel reißen wollte? Oder wurde die alte Frau Landberg das Opfer eines Familiendramas?

Richter Alexander Hold
SAT.1
