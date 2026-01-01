Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vergiftete Braut

SAT.1Staffel 5Folge 935
Folge 935: Vergiftete Braut

45 Min.Ab 12

Anita soll die Braut ihres Ex-Freundes kurz vor der Hochzeit vergiftet haben - sie brach vor dem Standesbeamten tot zusammen. Wollte die Angeklagte in letzter Sekunde dafür sorgen, dass keine andere den Mann bekam? Anita behauptet, dass die Eltern des Bräutigams hinter dem Mord stecken, weil die Braut nicht standesgemäß war...

SAT.1
