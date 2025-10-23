Richter Alexander Hold
Folge 937: Unmoralisches Angebot
45 Min.Ab 12
Der 19-jährige Gunnar ist angeklagt, seine Nachbarin entführt und von deren Ehemann 150.000 Euro erpresst zu haben. Doch er und auch das Opfer sind von der Schuld des Ehemannes überzeugt. Er soll seine Frau selbst entführt haben, um sie loszuwerden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1