Richter Alexander Hold

Gangstaz Paradise / Junggesellenabschied

SAT.1Staffel 5Folge 938






Folge 938: Gangstaz Paradise / Junggesellenabschied

45 Min.Ab 12

1. Fall: Benjamin soll Ralf niedergeschlagen und mit einer Nagelpistole an Holzpaletten genagelt haben. Passte ihm nicht, dass Ralf mit der Schwester seines Erzrivalen Daniel angebändelt hat? Oder wollte Daniel Ralf warnen, die Finger von seiner Schwester zu lassen? 2. Fall: Die Stripperin Tanja wird beschuldigt, Daniel bei seinem Junggesellenabschied in einen Sarg gesperrt und ihn bestohlen zu haben - das Opfer hatte seine Hochzeit verpasst...







