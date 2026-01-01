Richter Alexander Hold
Folge 939: Glatzentreffen
45 Min.Ab 12
Der rechtsradikale Markus ist angeklagt, die dunkelhäutige Joyce Marambii brutal zusammengeschlagen zu haben. Hat er seinen Hass gegen Ausländer an Joyce ausgelassen oder war er an der Schlägerei völlig unbeteiligt? Warum belasten ihn seine Kumpane aus der Naziclique?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1