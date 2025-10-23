Richter Alexander Hold
Folge 941: Mann im Schrank
46 Min.Ab 12
Eva Beer soll ihren Liebhaber mit einem glühendheißen Bügeleisen niedergeschlagen und ihn in einem Wandschrank vor ihrem heimkehrenden Ehemann versteckt haben. Hat sie Florian Dausch verletzt, weil sie die Affäre beenden wollte? Oder stimmt es, was die Angeklagte behauptet, nämlich dass das Opfer lediglich ein Einbrecher war, den sie unschädlich machen wollte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1