Richter Alexander Hold
Folge 943: Praxisklasse
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Hauptschüler Fabian soll den Klassenbesten nach der Schule brutal zusammengeschlagen haben. Wollte Fabian sich an dem Streber rächen, weil er ihn beim Direktor verpetzt hatte? Oder lebte der Bruder des Strebers seinen Hass aus?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1