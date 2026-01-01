Richter Alexander Hold
Folge 946: Tödliches Internat
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Boris wird beschuldigt, Amelie im Internatsgarten erstochen zu haben. Angeblich hat sie ihn wegen einer Vergewaltigung erpresst. Doch Amelies Freund ist sich sicher, dass noch etwas anderes hinter dem Mord steckt.
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1