Richter Alexander Hold
Folge 950: Der Bulle und das Schlitzohr
46 Min.Ab 12
Manuel soll Ulf, den Freund seiner Schwester, brutal niedergeschlagen haben. Hat er ihn verletzt, weil er seine Freundin schlägt und an fremde Männer verkauft oder hatte jemand in der üblen Kneipe, in der Ulf Stammgast ist, ein ganz anderes Problem mit ihm?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1