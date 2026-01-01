Richter Alexander Hold
Folge 953: Die alte Hexe
45 Min.Ab 12
Die Rentnerin Elfriede ist angeklagt, weil sie ihre Krankenversicherung um über 20.000 Euro betrogen haben soll. Hat sie gefälschte Rechnungen eingereicht, oder hat ihr Enkel sie benutzt, um an Geld zu kommen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1