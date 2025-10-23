Richter Alexander Hold
Folge 956: Der Tote im Koffer
45 Min.Ab 12
Susanne ist angeklagt, ihren Mann mit einer Axt erschlagen und danach in einem Koffer in der Spree versenkt zu haben. War sie außer sich vor Wut, weil er seine Baufirma in die Insolvenz getrieben hatte und ihr somit nicht mehr den gewohnten Lebensstandard bieten konnte? Oder steckt die eifersüchtige Zwillingsschwester des Mordopfers dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1