Richter Alexander Hold

Der kleine Engel

SAT.1 Staffel 5 Folge 957
Der kleine Engel

Richter Alexander Hold

Folge 957: Der kleine Engel

45 Min. Ab 12

Christa ist angeklagt, das sechsjährige Nachbarkind Leonie in eine Streugutkiste gesperrt zu haben - Leonie war fünf Stunden eingeschlossen. Hat die alte Dame ihre Streiche nicht mehr ertragen oder hat sich Leonie selbst eingesperrt, um ihre überforderte Mutter zu ärgern? 2. Fall: Robert Murtz soll einen seiner Mitarbeiter in den Heizungskeller seines Hotels gesperrt haben. Was hat er zu verbergen?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

