Richter Alexander Hold
Folge 957: Der kleine Engel
45 Min.Ab 12
Christa ist angeklagt, das sechsjährige Nachbarkind Leonie in eine Streugutkiste gesperrt zu haben - Leonie war fünf Stunden eingeschlossen. Hat die alte Dame ihre Streiche nicht mehr ertragen oder hat sich Leonie selbst eingesperrt, um ihre überforderte Mutter zu ärgern? 2. Fall: Robert Murtz soll einen seiner Mitarbeiter in den Heizungskeller seines Hotels gesperrt haben. Was hat er zu verbergen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1