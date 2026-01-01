Richter Alexander Hold
Folge 961: Wer schläft, leidet nicht
45 Min.Ab 12
Juliane ist angeklagt, ihren todkranken Ehemann mit einer Überdosis Morphin getötet zu haben, um endlich für ihren Geliebten frei sein zu können - die Angeklagte leugnet die Tat. Kann der Krankenpfleger, der eine enge Bindung zum Opfer hatte, den Fall aufklären?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1