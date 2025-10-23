Richter Alexander Hold
Folge 962: Konzert um jeden Preis
45 Min.Ab 12
Die 14-jährigen Max und Toni sollen das Auto von Tonis Schwester gestohlen haben, um damit auf ein Konzert der Gruppe "Tokio Hotel" zu fahren. Auf der Autofahrt haben sie sogar Max' Mutter angefahren. Wollten die beiden wirklich nur auf das Konzert? Oder steuerte Max absichtlich auf seine Mutter zu?
