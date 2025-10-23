Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Konzert um jeden Preis

SAT.1Staffel 5Folge 962
Konzert um jeden Preis

Richter Alexander Hold

Folge 962: Konzert um jeden Preis

45 Min.Ab 12

Die 14-jährigen Max und Toni sollen das Auto von Tonis Schwester gestohlen haben, um damit auf ein Konzert der Gruppe "Tokio Hotel" zu fahren. Auf der Autofahrt haben sie sogar Max' Mutter angefahren. Wollten die beiden wirklich nur auf das Konzert? Oder steuerte Max absichtlich auf seine Mutter zu?

