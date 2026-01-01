Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Kindsentführung

SAT.1Staffel 5Folge 968
Kindsentführung

Richter Alexander Hold

Folge 968: Kindsentführung

45 Min.Ab 12

Der Rocker Arno ist angeklagt, vor Monaten ohne Erlaubnis der Mutter seine fünfjährige Tochter ins Ausland entführt zu haben. Jetzt fehlt schon wieder jede Spur dieses Kindes. Stecken Arno und seine Freunde hinter der Kindsentführung? Oder haben die streng-muslimischen Großeltern das Mädchen in die Türkei verschleppt?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

