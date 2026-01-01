Richter Alexander Hold
Folge 970: Schwesterherz
45 Min.Ab 12
Jenny soll ihre Schwester Sara von hinten angeschossen haben. Wollte Jenny sie aus dem Weg räumen, weil sie sich in Saras Ehemann verliebt hatte? Oder ist Sara das Opfer einer Verwechslung und das Attentat galt eigentlich Jenny?
